Руководитель Минздрава Чувашии Владимир Степанов призвал студентов делиться «честными отзывами» о прохождении практики в медучреждениях республики

Лето – жаркая пора у студентов-медиков, ведь каждый из них приступает к практике. Вице-премьер Правительства Чувашии – министр здравоохранения Владимир Степанов не раз обращался к руководителям медицинских учреждений республики с требованием усилить наставничество в больницах, а сегодня в своем телеграм-канале призвал студентов делиться «честными отзывами» о прохождении практики в медучреждениях республики.

«Вспоминая свои студенческие годы, понимаю, что наставничество — это важная составляющая в процессе обучения и подготовки молодых специалистов. Опытные врачи, с большим стажем работы, передают свои знания и навыки, помогают разобраться в сложных ситуациях и научиться принимать правильные решения. Сегодня развитие наставничества в медицинских учреждениях республики – одно из приоритетных направлений в решении кадрового вопроса. Только через передачу опыта и знаний можно обеспечить высокий уровень медицинской помощи и повысить качество жизни населения. Это важный шаг по усовершенствованию эффективной медицинской системы», — отметил Владимир Степанов.

Руководитель Минздрава Чувашии также подчеркнул, что студенты должны ощущать всю заботу и вовлеченность своих наставников, видеть какими профессионалами они являются и стремиться к тому, чтобы в будущем стать такими же успешными и опытными врачами.

«Будем наблюдать за тем, как медицинские организации воплощают наставнические практики. Дорогие студенты, буду рад услышать от вас честные отзывы о прохождении практики. Вы всегда можете написать мне «ВКонтакте», готов к обсуждению и при личной встрече», — говорится в сообщении.Первоисточник:

Пресс-служба Министерства здравоохранения Чувашской Республики