На дорогах Чувашии Минтранс установил еще несколько комплексов фиксации нарушений

Перечень мест, где заработали новые комплексы:

— Моргаушский район, а/д «Сура» 7км+434м (ООТ «Чемеево»);

— Моргаушский район, а/д «Авданкасы-Моргауши-Козьмодемьянск» 3км+039м (ООТ «Шатьмапоси»);

— Моргаушский район, а/д «Аликово-Ишаки» 19км+450м (ООТ «Тиуши»);

— Урмарский район, а/д «Аниш» 24км+816м, (ООТ «Новые Щекланы»);

— Канашский район, а/д Аниш» 69км+600м (ООТ «Коллективный сад»);

— Ибресинский район, а/д «Аниш» 100км+848м (ООТ «Сюрбеевка»);

— Ибресинский район, а/д «Аниш» 109км+730м (ООТ «Сосновка»).

Размещенные там АПК «Пульсар» и «Азимут-4» позволяют фиксировать широкий спектр правонарушений на дороге — от привычного превышения скорости до выезда на полосу встречного движения, «непропуск» пешеходов и как уже заметили многие автолюбители — за не пристегнутый ремень безопасности.

чувашинформ.рф