Минтруд России обновил порядок осуществления ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка

Опубликован приказ Минтруда России от 25 января 2023 г. № 40н, которым обновлен порядок предоставления ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка и обращения за ней. Порядок приведен в соответствие с Федеральным законом «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей», согласно которому данная выплата назначается только в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка и только в случае, если этот ребенок родится в период с 1 января 2018 г. до 1 января 2023 года. Кроме того, полномочия по назначению ежемесячной выплаты переданы Фонду пенсионного и социального страхования Российской Федерации.

Обратиться с заявлением о назначении выплаты вправе женщины, родившие (усыновившие) первого ребенка, являющиеся гражданами России, постоянно проживающие на территории России, в случае если ребенок (родной, усыновленный) является гражданином России, и размер среднедушевого дохода семьи не превышает 2-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в регионе.

Обратиться за выплатой можно в том числе в электронном виде с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)». Заявление может быть подано в любое время в течение трех лет со дня рождения ребенка. Выплата назначается на срок до достижения ребенком возраста 1 года, 2 лет и 3 лет соответственно.

Данный порядок вступает в силу с 9 июля 2023 года. Прежний порядок одновременно признается утратившим силу.

Минтруд Чувашии.