С 6 июля на портале Госуслуг стартует вторая волна приема детей в первый класс

С 6 июля 2023 года записать в школу первоклассника удаленно смогут родители, чьи дети проживают не на закрепленной за школой территории. Напомним, первая волна приема заявлений по записи детей в первый класс по закрепленной территории стартовала в Чувашии с 1 апреля 2023 года.

Зачисление в первый класс образовательными организациями осуществляется при наличии свободных мест. Информация о том, остались ли в школе свободные места после зачисления на первом этапе, появится на сайте образовательного учреждения до 5 июля 2023 года.

Для подачи заявления в первый класс через портал Госуслуг можно пройти по ссылке или в поисковой строке набрать «Запись в первый класс» и выбрать опцию «Подать заявление».

Чтобы упростить процесс подачи заявления на зачисление ребенка, рекомендуется заблаговременно проверить в личном кабинете персональные данные, а также добавить сведения о детях.

Первоклассников не по месту регистрации будут принимать на свободные места до 5 сентября 2023.

Минцифры Чувашии.