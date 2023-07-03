Сроки выплат детских пособий по линии Соцфонда

3 июля — единый день перечисления детских пособий Социального фонда

Ряд детских выплат Социального фонда приходит родителям на счет в банке в один день — каждого третьего числа нового месяца за предыдущий.

3 июля родителям на счета в кредитных организациях поступят:

— единое пособие на детей до 17 лет и беременным женщинам;

— пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет неработающим родителям;

— выплата в связи с рождением первого ребенка до 3 лет;

— пособие на ребенка военнослужащего по призыву;

— пособие на детей от 8 до 17 лет (ранее назначенное).

Важно! Выплаты перечисляются в течение всего дня. Если денежные средства не поступили на счет утром, то нужно дождаться зачисления средств до окончания дня.

Если в качестве способа доставки выплаты выбрана Почта России, то ежемесячные пособия доставляются с 1 по 25 число месяца в зависимости от графика работы конкретного почтового отделения.

При этом органами социальной защиты выплата детских пособий осуществляется в отличные от Социального фонда даты.

Пресс-служба Отделения ПРФ по Чувашской Республике.