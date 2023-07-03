«Как родной»: врач испекла торт ко дню рождения пациента, который больше года получает лечение в Республиканской детской больнице

В Республиканскую детскую клиническую больницу Минздрава Чувашии ежедневно попадают маленькие пациенты с различными врожденными пороками развития, которые требуют от специалистов постоянной борьбы за их будущую счастливую и долгую жизнь.

Уже чуть больше года в больнице проходит лечение и реабилитацию малыш, который стал для всех медицинских работников практически родным. «Сын полка» — гордо называют пациента врачи и медсестры. За свою маленькую жизнь он уже перенес несколько операций и готовится к следующему оперативному лечению.

Врачи установили, что ребенок не может дышать самостоятельно. Оставить его без медицинского наблюдения невозможно. Малыш должен постоянно быть подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, поэтому большую часть дня приходится лежать в постели. Когда-то страшный диагноз был для малыша приговором. Но профессионалы своего дела смогли сотворить настоящее чудо.

«Сейчас малыш проходит этап реабилитации, чтобы мы могли провести следующую операцию. Совсем недавно в отделение реанимации поступил новый аппарат – генератор оксида азота. Это естественный метаболит газ, который вызывает снижение легочной гипертензии. Подходит для лечения заболеваний легких, как врожденных, так и приобретенных. За счет применения этого аппарата снижается легочная гипертензия и восстанавливается оксигенация организма, т.е. происходит насыщение организма кислородом. Отмечу, что данный аппарат изготовлен и сертифицирован в России. В Чувашской Республике мы первые начали использовать его в реабилитации пациентов. Сейчас наш малыш проходит лечение на этом аппарате», — рассказывает главный врач, главный внештатный специалист детский хирург Минздрава Чувашии Анатолий Павлов.

Не так давно малыш отметил свой первый день рождения. Доктор врач-анестезиолог-реаниматолог Валентина Чумакова не оставила это день без внимания, и сама испекла малышу замечательный торт.

«Мы всем отделением очень привязались к малышу. Он очень спокойный, веселый, и он настоящий боец», — рассказывает Валентина Владиславовна.

Выздоровление маленьких пациентов в детской больнице возможно только благодаря современному оснащению, методам лечения и, конечно, благодаря профессиональной команде специалистов с огромными любящими детей сердцами.

Как отметил вице-премьер Правителства Чувашии — министр здравоохранения Владимир Степанов в своем телеграм-канале, это прекрасный пример человечности, благородства и заботы, которые проявляют медицинские работники помимо своих профессиональных компетенций.

«Малышу всего лишь один год, но он уже знает, что вокруг него есть люди, которые бесконечно заботятся о его благополучии. Благодаря таким поступкам пациенты получают не только медицинскую помощь, но и ощущение любви и поддержки, что дает силы и мотивацию продолжать бороться и не сдаваться. Пусть эта история вдохновит всех нас делать добрые дела и помогать тем, кто нуждается в нашей поддержке», — отметил Владимир Степанов.

Минздрав Чувашии.