Заемщики в новых регионах обладают высокой ответственностью

Заемщики в новых регионах, получившие кредиты в российских банках, показывают высокий уровень платежной дисциплины, считают в Госдуме. Из-за высокого процента возвратности займов эти субъекты являются привлекательными для работы финансовых организаций. Как сообщает информационное агентство ТАСС, своим мнением по этому поводу поделился глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков на национальном празднике Акатуй, проходившем в Москве.



Как отмечает Анатолий Аксаков, в новых регионах созданы условия для упрощенного взаимодействия финансовых институтов с жителями и предприятиями. Приостановлена деятельность коллекторских агентств, а работающие там банки получают регуляторную поддержку со стороны Центрального банка России.



Глава комитета ГД по финансовому рынку также считает, что развитие финансовых рынков новых территорий России сдерживает спецоперация и недостаток информации из-за плохой работой интернета.