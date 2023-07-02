Я студент, получаю пенсию по потере кормильца. Летом хочу устроиться на работу. Скажите, нужно ли предупреждать СФР о своем трудоустройстве? Если да, то как это сделать?

Иван И.

Факт трудоустройства не является основанием для прекращения или приостановления выплаты пенсии по потере кормильца. Вы ее продолжите получать в полном размере. Если же к пенсии по потере кормильца выплачивается ФСД (федеральная социальная доплата), то в период осуществления трудовой деятельности она приостанавливается, а когда завершите летнюю работу, будет возобновлена автоматически. Выплата ФСД не прекращается в том случае, если на летнюю подработку направляет служба занятости населения.



Информировать СФР необходимо, если студент осуществляет уход за престарелым гражданином, достигшим возраста 80 лет, ребенком-инвалидом (не своим) или инвалидом 1 группы. Компенсационная выплата за уход в период трудоустройства не выплачивается. О факте устройства на работу учащийся должен оперативно сообщить в отделение Социального фонда России по Чувашии, обратившись в клиентскую службу по месту жительства либо отправив электронное сообщение через сайт СФР. После завершения трудовой деятельности для возобновления выплаты по уходу нужно подать новое заявление.



Пресс-служба ОСФР по Чувашии.