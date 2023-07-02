Антикоррупционная политика в здравоохранении должна стать строже

Незамедлительно проводить проверки учреждений здравоохранения по факту выявления преступлений, связанных с систематическим получением медицинскими работниками незаконного вознаграждения от пациентов, а также до 1 октября провести анализ практики трудоустройства

в учреждения здравоохранения медработников, осужденных за совершение коррупционных преступлений в сфере здравоохранения, — такие поручения даны региональному Минздраву Главой Чувашии Олегом Николаевым в ходе заседания комиссии по координации работы по противодействию коррупции.

По данным прокуратуры Чувашской Республики, за 2022 год и истекший период 2023 года в государственных учреждениях здравоохранения наиболее распространенным коррупционным преступлением является получение взяток и мелких взяток. Основная масса данных преступлений совершается первичным медицинским персоналом (врачами либо заведующими отделениями) и связана с оказанием определенных медицинских услуг населению либо с выдачей (продлением) больничных листков временной нетрудоспособности гражданам. Имеются случаи вовлеченности медработников в коррупционные схемы, связанные со способствованием в незаконном освобождении от призыва на воинскую службу.



В свою очередь, Минздравом Чувашии осуществляется контроль за исполнением антикоррупционных стандартов и процедур, проводятся плановые проверки и анализ обращений граждан, содержащих информацию о фактах коррупции со стороны гражданских служащих и работников организаций. За 2022 год в ведомство поступило 19 таких обращений.



Пресс-служба Администрации Главы Чувашии.