Республиканским маткапиталом можно оплатить детсад

В Чувашской Республике семьям с тремя и более детьми продолжается предоставление республиканского материнского (семейного) капитала. Направить его можно в том числе

на оплату за присмотр и уход за ребенком в образовательной организации.

Так, многодетная мать Юлия обратилась в отдел социальной защиты населения, его специалисты подробно разъяснили ей порядок использования капитала и проинформировали обо всех мерах социальной поддержки.

Заявление на распоряжение республиканским материнским (семейным) капиталом можно подать через портал государственных услуг.



ОСЗН г. Шумерли и Шумерлинского района.