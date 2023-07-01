Как поступить в вуз онлайн

На портале «Госуслуги» начался прием документов в вузы. Заявление можно подать в 5 любых вузов страны до 5 специальностей в каждом. Благодаря национальному проекту «Цифровая экономика» сделать это можно без личного посещения приёмных комиссий, очередей и бумажных документов. Для этого потребуется только подтверждённая учётная запись на «Госуслугах».

В этом году к сервису подключены 1022 вуза. Поступающим на бесплатное обучение нужно подать заявление до 25 июля, на платное — не позднее 20 августа.



Подавать заявления можно на любые формы обучения, а также на платное и целевое обучение, на программы бакалавриата и специалитета, на второе высшее образование.

Чтобы поступить в вуз онлайн, нужно: 1) запросить в личном кабинете документы об образовании, льготах и индивидуальных достижениях — тогда их не придётся вводить вручную и подтверждать оригиналами при подаче заявления в вуз, 2) заполнить заявление, указать приоритеты зачисления и желаемую форму обучения, 3) отправить заявление и отслеживать своё место в конкурсных списках в реальном времени, 4) подать оригинал документа об образовании онлайн, 5) получить уведомление о зачислении.



Если вы выбрали платную форму обучения, то заключить договор с вузом можно также онлайн с помощью приложения «Госключ».



Источник: АНО «Национальные приоритеты».