В городском предприятии ЖКХ выявлен конфликт интересов

В деятельности МУП «Чистая вода» выявлены нарушения законодательства о противодействии коррупции в части непринятия директором предприятия мер по урегулированию конфликта интересов.



Установлено, что 09.04.2021 года директор МУП «Чистая вода» с целью получения технических условий на подключение принадлежащего ему индивидуального жилого дома к сетям инженерно-технического обеспечения (водоснабжения/водоотведения) обратился с соответствующим заявлением на имя директора МУП «Чистая вода» и самому себе выдал техническое условие на подключение.



При этом на момент обращения с заявлением и получения техусловия на подключение им не была произведена оплата за подключение к центральным системам водоотведения и водоснабжения на сумму 1500 рублей, и в дальнейшем до момента проверки он продолжал пользоваться коммунальными услугами без заключенного договора на холодное водоснабжение и водоотведение. В нарушение ст. 22 Федерального закона от 14.11.2002 г. «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» при наличии имеющегося конфликта интересов директор МУП «Чистая вода» при исполнении должностных обязанностей письменное уведомление о личной заинтересованности в адрес администрации города Шумерли не направил.

По выявленным нарушениям межрайонным прокурором в адрес главы администрации города внесено представление об устранении допущенных нарушений законодательства о противодействии коррупции и о привлечении виновного лица к дисциплинарной ответственности.

Шумерлинская межрайпрокуратура.