Шумерлинский парк ждёт перемен!

Как известно, на территории парка третью неделю ведутся активные работы по благоустройству,

начатые в прошлом году. Подробностями проводимых и планируемых работ с нами поделился и. о. первого заместителя главы администрации города — начальника управления градостроительства и городского хозяйства Павел Бажайкин.

«Шумерля – единственный город в республике, два года подряд получающий из федерального и республиканского бюджетов финансирование на благоустройство территории парка, — начал с констатации факта Павел Николаевич. – В прошлом году на благоустройство городского парка было направлено порядка 120 млн рублей (вместе с проектными работами). Ныне муниципальный контракт на выполнение благоустройства парка и прилегающей к нему центральной площади на общую сумму 114,5 млн руб (90 млн — федеральный бюджет, 22 млн – республиканский бюджет, 2 млн 176 тыс. – местный бюджет) заключен с подрядчиком со сроком исполнения — август будущего года».

Мы не могли не задать волнующий горожан вопрос о проведенном в прошлом году благоустройстве паркового пруда. В настоящее время он имеет вид, мягко говоря, незавершенного строительства. Будут ли предприняты шаги к устранению недочетов? «Из-за родников на проложенной по дну гидроизоляции образовались пузыри, — объяснил Павел Бажайкин. — Чтобы проходили природные газы, осенью будут сделаны надрезы, вода спущена, после чего установим задвижку». Вопрос о дополнительной подпитке водоема – за счет родников или за счет внешнего водоснабжения – стоит на контроле, уверил чиновник.



В этом году по проекту на территории парка будет проложена экотропа к трем вековым дубам, обустроены этнодеревня с освещением, веревочный парк, оборудованы мостик через канавку с арт-площадкой. По каждому виду работ сейчас уточняются все нюансы и графики.

Благоустройство центральной площади включает демонтаж асфальта с частичной заменой на брусчатку, укладку асфальта, строительство двух парковок (с обеих сторон площади), обустройство фонтанов сухого типа, освещение.



В настоящее время в парке подрядчик обустраивает экотропы к вековым дубам. Остановимся на этом подробнее. За работу строители взялись с каким-то особым рвением, тем самым вызвав у горожан множество вопросов и опасений. Не страдают ли от такого человеческого напора и техники богатые парковые флора и фауна? Не повреждена ли крона деревьев и, в первую очередь, благоустраиваемых многовековых дубов? Что в итоге увидят шумерлинцы? Ответы на эти и другие вопросы перед представителями общественности в минувший вторник держали руководство города в лице главы администрации Эдуарда Васильева и подрядчик – ООО «БЕРСО».

Свою обеспокоенность за судьбу могучих дубов и лесного массива руководству города и строителям непосредственно на территории парка эмоционально высказали председатель Общественного совета города В. М. Садырга, бывший лесничий Шумерлинского лесничества, краевед Н. О. Кондратьев, заслуженный учитель России, биолог Н. И. Самойлова, члены инициативной группы И. П. Кириллов и Л.В. Осипова. Спор разгорелся нешуточный.

По мнению уважаемых Николая Осиповича и Надежды Ивановны, при выполнении работ строителями повреждена микориза (симбиоз мицелия гриба с корнями высших растений). Даже невооруженным глазом видно, что фактически уничтожены не только молодая поросль, но и стоявшие десятилетиями деревья – липы, березы, клёны и др.



Прислушавшись к специалистам, строители пообещали сохранить вокруг дубов экосреду — 6-7-метровую зеленую зону.



В целом экотропы будут представлять собой бетонное основание с гранитной крошкой. На тропах, предусматривающих не только пешие прогулки, но и проведение экскурсий и уроков экологии, будут установлены беседки для отдыха. Звучит красиво. Что будет в итоге — покажет время.

Хочется надеяться, что после глобального благоустройства городской парк останется любимым местом отдыха, куда, как и раньше, захочется возвращаться вновь и вновь.

Ольга Дмитриева.