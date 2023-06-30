Чествовали участников акции «Своих не бросаем! »

22 июня Глава Чувашии Олег Николаев вручил благодарственные письма волонтерам Победы за оказанную благотворительную помощь, поддержку и укрепление морального духа земляков, выполняющих воинский долг в ходе специальной военной операции. Среди награжденных — генеральный директор АО «Комбинат автомобильных фургонов» Сергей Васильев и руководитель волонтерского сообщества «ZА ПОБЕДУ» Андрей Чуенков.



Всего в Чувашии гуманитарная помощь собрана на сумму более 121 млн рублей, в том числе более 58 млн рублей — крупными благотворительными фондами, волонтерскими сообществами и группами, 63 млн рублей — фондом «Перле».



Пресс-служба Администрации Главы Чувашии.