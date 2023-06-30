Детский лагерь – это маленькая жизнь!

24 июня детский оздоровительный лагерь «Соснячок» распахнул свои двери для второй смены.

Всего за смену образовательно-оздоровительной программой будут охвачены около 150 детей. Родители надеются, что их чада весело и с пользой проведут время.

Для детей начался период новых знакомств, интересных игр и впечатлений. Многие из ребят отдыхают здесь не первый раз. «Соснячок» выбирают дети не только из Шумерли и Шумерлинского округа, но и со всей Чувашии. Зачастую и для проживающих в соседней Нижегородской области любимым местом отдыха является шумерлинский оздоровительный лагерь.



За здоровьем отдыхающих в лагере следят медики Шумерлинского ММЦ. «К заезду смены весь персонал тщательно готовился, в том числе в очередной раз была обработана территория от комаров и мошек, — рассказывает медицинская сестра Галина Хуморова. – Для полноценного отдыха у нас созданы все условия. В лагере 5-разовое питание, меню которого разработано по возрастам. Готовят еду школьные повара. Мы стараемся, чтобы дети отдохнули, укрепили свое здоровье, улучшили показатели роста и веса. Если к нам обращаются дети, (мало ли, кто-то может упасть, кто-то столкнуться), то медицинскую помощь оказывается всегда своевременно».

Вожатыми в лагере, как и в предыдущих годах, трудятся педагоги Шумерли и студенты Канашского педагогического колледжа.



Руководство лагеря отметило, что после первой смены получило немало положительных отзывов и слов благодарности от родителей за хорошую организацию отдыха их детей. «Наша команда будет работать так, чтобы и во вторую смену дети отдохнули на славу, чтобы лагерь остался в их памяти как самое яркое и интересное событие», — говорит заместитель директора лагеря Людмила Кучаева.

А 2 июля лагерь распахнет двери уже для родителей. В традиционный «Родительский день» отдыхающие родным и близким, пришедшим их навестить, покажут концертную программу. Родители, в свою очередь, своими глазами смогут увидеть условия отдыха детей.

Марина Ветликова.