Гордимся нашими спортсменами!

С 26 по 28 июня в Чебоксарах впервые в истории на стадионе «Олимпийский» прошло первенство России среди юношей и девушек до 16 лет.

За три соревновательных дня 832 юных легкоатлета из 68 регионов России разыграли 39 комплектов наград национального первенства. За первые в истории медали первенства России U16 поборолись многие победители и призеры «Шиповки юных». Сборную нашей республики представляли 25 легкоатлетов, среди которых два спортсмена из города Шумерли – Анастасия Ушкова и Тимур Нажмитдинов.

Спортсмены Чувашии завоевали «бронзу» во второй и третий соревновательные дни.

Анастасия Ушкова, воспитанница тренера-преподавателя ДЮСШ г. Шумерли Галины Майоровой, стала бронзовым призером первенства России U16 в прыжке в высоту, преодолев 165 см. Всего один шаг отделил Анастасию от пьедестала в тройном прыжке.

В составе сборной республики достойный уровень спортивной подготовки продемонстрировал Тимур Нажмитдинов, также воспитанник Галины Майоровой, улучшив свой личный результат в эстафете 4×400.

ДЮСШ г. Шумерли.