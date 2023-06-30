В Шумерле продолжается работа по внедрению ВФСК ГТО

В регулярных фестивалях и сдаче тестовых испытаний комплекса принимают не только воспитанники дошкольных образовательных и общеобразовательных учреждений города, но и работники трудовых коллективов города Шумерля.

Весной текущего года в рамках очередного Дня здоровья и спорта в городе состоялся прием тестовых испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) у сотрудников администрации города Шумерля. Сегодня, 29 июня, в торжественной обстановке глава администрации города Шумерля Э.М. Васильев вручил знаки отличия и удостоверения муниципальным служащим, успешно сдавшим нормативы Комплекса ГТО.