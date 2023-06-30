В программу капитального ремонта в Чувашии на 2023 год включены дополнительно 12 многоквартирных домов

В план программы капитального ремонта на 2023 год дополнительно включены 12 многоквартирных домов в Цивильском, Чебоксарском муниципальных округах, в городах Шумерля, Канаш, Новочебоксарск, Чебоксары. Это стало возможным благодаря экономии средств по итогам ранее заключенных Фондом капремонта контрактов.

В пяти многоквартирных домах будет проведена замена лифтов с истекшим сроком годности. В результате чего общее количество лифтов, которые планируется заменить в республике в этом году, вырастет с 74 до 88. В семи домах запланирован капремонт инженерных систем и других конструктивных элементов.

Постановление о внесении изменений в краткосрочный план реализации в 2021—2023 годах республиканской программы капитального ремонта общего имущества в МКД на 2014–2043 годы рассмотрено Кабинетом Министров Чувашской Республики.

Пресс-служба Администрации Главы чувашской Республики.