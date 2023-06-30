Волонтерам сказали спасибо

В уютной обстановке Центра детского творчества состоялась встреча главы администрации города Эдуарда Васильева, заместителя главы — начальника отдела образования Ирины Сасакиной и исполнительного секретаря местного отделения «Единой России» Полины Калугиной с волонтерами благоустройства из образовательных учреждений и Шумерлинского политехнического техникума.



Директор ЦДТ Елена Голованова, курировавшая волонтерскую работу, открывая встречу, сообщила, что в Шумерле в голосовании с 15 апреля по 31 мая приняли участие 3680 человек, что выше заявленной городу планки на 18,6 %. В итоге Шумерля заняла в республиканском рейтинге 2 место, а среди городов Чувашии — 1 место. Из общего числа голосов волонтерами было собрано 2911, через портал «Госуслуги» проголосовал 1255 человек.



Среди волонтеров по сбору голосов явным лидером стал Шумерлинский политехнический техникум (526 голосов), второй результат — 424 голоса — показали волонтеры и их наставники из школы № 3, а волонтеры из гимназии замкнули тройку лидеров, набрав 354 голоса.

Отметку в 239 голосов преодолела волонтерская группа школы № 1, 153 голоса в копилку внесла школа № 2 и 116 голосов – школа № 6.

Очень дружно и сплоченно отработал волонтерский отряд дошкольных учреждений — на их счету 584 голоса.



Среди волонтеров более 100 голосов набрали Татьяна Хромина, Людмила Кучаева, Анастасия Балякина, Игорь Саеров, Ольга Алексеева, Стелла Степанова и Софья Пасхина.

«Такая кропотливая работа молодежью и педагогами, несомненно, проведена не зря, — сказал, обращаясь к собравшимся, глава администрации Эдуард Васильев. — Благодаря вам голосование состоялось с высокими показателями. Надеюсь, и в дальнейшем вы будете интересоваться городскими проектами, а также проектом «Формирование комфортной городской среды», который набирает обороты».



Глава администрации и заместитель главы по социальным вопросам Ирина Сасакина наиболее отличившимся волонтерам благоустройства и коллективам вручили благодарственные письма. Руководитель городского волонтерского штаба Елена Голованова отметила волонтеров школ и техникума благодарностями за участие в этой социально значимой кампании. Все часы, отработанные волонтерами, будут занесены в их электронные волонтерские книжки.

Проект благоустройства территории, победившей в рейтинговом голосовании — участок ул. Октябрьской до ул. Щербакова, — вскоре будет вынесен на общественное обсуждение, и все идеи и предложения горожан обретут конечную форму.



ЦДТ.