Бесплатные билеты на фильм «Дыхание» – приз конкурса в госпаблике

На днях в российский прокат вышел фильм «Дыхание». Захватывающая история о борьбе врачей с пандемией коронавируса не оставит равнодушным даже самого искушенного зрителя. Ведь лента основана на реальных событиях трехлетней давности, которые все еще не потеряли свою актуальность.

«Это фильм о том, что, несмотря на любые трудности, нужно идти вперед, бороться и не сдаваться, потому что оно того стоит. Это фильм о взаимопомощи», — говорит режиссер картины Роман Каримов.

Минкультуры Чувашии совместно с Минздравом решило запустить масштабный розыгрыш, который даст возможность выиграть бесплатные билеты на просмотр фильма во всех муниципальных округах, где функционируют кинозалы. Подробности конкурса можно узнать по ссылке в госпаблике Минкультуры https://vk.cc/cp7oeT

В официальной странице министерства также есть и много другой полезной информации – анонсы культурных событий, афишу республиканских театров и многое другое. Подписаться на него можно по ссылке и QR-коду ниже:

Напомним, с декабря 2022 года ведение госпабликов для органов власти стало обязательным. Для жителей страны это означает прежде всего возможность получать достоверную информацию и ответы на свои обращения. Госпаблики созданы и ведутся в соцсетях, организацией этой работы в республике занимается Центр управления регионом Чувашии.

чувашинформ.рф.