Активных и позитивных объединил марафон «Земля спорта»

27 июня в Торханах, на новом стадионе «ҫавал», состоялось торжественное открытие муниципального этапа Всероссийского марафона «Земля спорта». Его участниками стали жители сельских поселений, работники администрации округа, представители спортивной общественности и все желающие, вне зависимости от возраста.



Марафон проходит впервые под эгидой Министерства сельского хозяйства России по всей стране в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий». С мая по август проходят муниципальные и региональные этапы, а в конце лета победители встретятся на всероссийском финале.



Участников спортивного праздника приветствовали заместители главы администрации Шумерлинского муниципального округа Андрей Мостайкин и Ренат Чебутаев, директор спортивной школы имени В. Ярды Алина Васильева, ветеран спорта Владимир Улисов и начальник Торханского ТО Алина Сергеева. Они отметили, что Шумерлинский округ проводит этот спортивный праздник в числе первых, и подчеркнули важность вовлечения населения в систематические занятия физкультурой и спортом.



В программе марафона «Земля спорта» было много интересного. После торжественного открытия и массового забега любители спорта приняли участие в зарядке со звездой, которую провёл Дмитрий Комаров. Далее участники разошлись на состязания. Кто-то проверял свои силы в прыжках в длину с разбега, в мас-рестлинге, желающие проходили тестирование Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО. Команды сельских поселений от души поиграли в волейбол и, как и семейные команды, приняли участие в спортивной эстафете.



Победителей и призеров ожидали заслуженные грамоты и призы. Отметим тех, кому удалось занять первые места: в прыжках в длину с разбега среди женщин и мужчин победили жители д. Егоркино Нина Игнатьева и Денис Игнатьев; в отжимании в своих возрастных категориях лидировали Диана Куланова (Егоркино) и Алина Сергеева (Торханы), в подтягивании — Виталий Спиридонов (Русские Алгаши); в мас-реслинге в разных весовых категориях победителями вновь стали егоркинцы: Алена Кузьмина, Оксана Миронова, Александр Улисов и Алексей Арисов. В волейболе удача улыбнулась команде Торханского территориального отдела, в легкоатлетической эстафете первыми были жители Егоркинского ТО, а в эстафете среди семей «Папа, мама, я» — семья Игнатьевых (снова из Егоркинского ТО).

Праздник спорта удался!

Татьяна Александрова.