Столица Чувашии принимает участников конкурса «Успешная семья Приволжья»

Конкурс пройдет 7-8 июля 2023 года в г. Чебоксары в рамках празднования Дня семьи, любви и верности.



В Конкурсе принимают участие семьи, проживающие в регионах Приволжского федерального округа, воспитывающие трех и более несовершеннолетних детей, имеющие в своем составе усыновленных или находящихся под опекой или попечительством детей.



Успешные семьи Приволжского Федерального округа служат примером для многих. Они смогли подарить тепло семейного очага приемным детям. Для них нет «своих» и «чужих», для них все стали родными.



В регионах отборочные этапы Конкурса проведены. Из субъектов ПФО всего планируется принять 138 участников. Чувашскую Республику представит семья Никитиных-Чучаковых из Мариинско-Посадского муниципального округа.

Организаторами Конкурса являются аппарат полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе, НКО «Фонд содействия развитию институтов гражданского общества в Приволжском федеральном округе», Правительство Чувашской Республики как регион, ответственный за проведение окружного этапа.



Отметим, на сегодня сформировано жюри из числа представителей органов исполнительной власти, уполномоченных по правам ребенка от каждого субъекта Приволжского федерального округа. Сопредседателями жюри являются председатель Чувашской республиканской общественной организации «Союз женщин Чувашии» Наталья Николаева, а так же российская актриса театра и кино Анна Миклош.



Разработана программа проведения конкурса, где предусмотрена культурный досуг для участников. В частности, для гостей предусмотрено: экскурсия по городу, посещение корабля-музея Пограничный сторожевой корабль (ПСКР) «Чебоксары», экскурсия в «Чувашский национальный музей», велосипедная прогулка по чебоксарскому заливу.



Конкурсная программа включает проведение четырех конкурсов – это Презентация семьи», «Творческий номер на свободную тему», «Культурно-познавательный конкурс», «Рассказ о своём регионе».



Конкурсное выступление участников начнутся 8 июля в 09.30. Церемония награждения семей-участниц окружного конкурса «Успешная семья Приволжья» пройдет в 18:00 в Чувашской Государственной филармонии. Победителей поздравит полномочный представитель президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров.