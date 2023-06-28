Управление по вопросам миграции МВД по Чувашской Республике разъясняет какие преференции при получении разрешения на временное проживание имеют студенты

Управление по вопросам миграции МВД по Чувашской Республике информирует, что с 1 января 2023 г. законодательством Российской Федерации предусмотрена выдача разрешения на временное проживание в Российской Федерации в целях получения образования иностранным студентам и аспирантам очного отделения государственных образовательных и научных организаций, расположенных на территории Российской Федерации (РВПО).

Для лиц, получивших данную государственную услугу, предусмотрены значительные преференции. В частности, РВПО выдается на период обучения и последующие сто восемьдесят календарных дней. Для иностранных граждан, прибывших в визовом порядке, одновременно оформляется многократная виза без необходимости ежегодного продления. После завершения обучения такой иностранный гражданин сможет в течение трех лет обратиться за получением вида на жительство без оформления разрешения на временное проживание.

РВПО дает право на проживание в Российской Федерации, осуществление трудовой деятельности без оформления разрешительного документа. Стоит отметить, что иностранные студенты, получившие РВПО освобождены от обязанности в подаче ежегодного уведомления о подтверждении проживания.

По всем вопросам, возникающим в части предоставления государственной услуги, необходимо обращаться в управление по вопросам миграции МВД по Чувашской Республике по адресу: Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Карла Маркса, д. 44, каб. № 9, с понедельника по четверг с 10:00 до 17:00, перерыв с 13:00 до 14:00, тел. 8(8352) 24-19-22, 24-19-18.

На территории Чувашской Республики функционирует Федеральное государственное унитарное предприятие «Паспортно-визовый сервис» МВД России, расположенного по адресу: Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Карла Маркса, д. 37А.

ФГУП «ПВС» МВД России оказывает консультационные услуги и помощь в оформлении необходимого пакета документов, обязательного для предоставления в рамках оказания государственных услуг в сфере миграции.

МВД по Чувашии.