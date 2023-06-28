Сельхозпроизводители Чувашии могут рассчитывать на грант «Перспектива»

В Чувашии стартовал прием заявок от сельхозтоваропроизводителей на получение гранта «Перспектива», который действует с 2021 года в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Государственная поддержка предоставляется на конкурсной основе и направлена на развитие сыроделия, ягодоводства, товарной аквакультуры (товарного рыбоводства), овцеводства. Размер гранта достигает 10 миллионов рублей и предполагает софинансирование получателя в размере не менее 30% суммы гранта.

По информации Минсельхоза Чувашии, за 2 года господдержка предоставлена 33 сельхозтоваропроизводителям: 15 – по сыроделию, 14 – по ягодоводству, 3 – по аквакультуре и 1 – по тепличному овощеводству. Общая сумма составила 226 млн рублей.

По словам вице-премьера – министра сельского хозяйства Чувашии Сергея Артамонова, в 2023 году на господдержку по направлению предусмотрено 125 млн рублей на реализацию 17 перспективных бизнес-планов.

Заявка на грант и пакет документов принимаются в Минсельхозе Чувашии (Президентский бульвар, 17) с 27 июня по 26 июля 2023 года.

Для подачи заявки необходимо предоставить: бизнес-план, план расходов, копию паспорта, справку из налоговой об отсутствии задолженности по состоянию на дату не ранее чем за 10 рабочих дней до дня начала приема заявок и документов. Для разработки бизнес-плана можно обратиться в КУП Чувашской Республики «Агро-Инновации» по адресу г. Чебоксары, ул. Урукова, д. 17А.

Рассчитывать на грант «Перспектива» могут крестьянские (фермерские) хозяйства или индивидуальные предприниматели, производящие или перерабатывающие сельскохозяйственную продукцию. Регистрация и деятельность должна быть в Чувашской Республике.

чувашинформ.рф.