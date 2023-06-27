Семья Игнатьевых одна из лучших на республиканском фестивале «Спортивная семья»

24 июня были разыграны награды республиканского фестиваля «Спортивная семья» на призы Главы Чувашии. Соревнования прошли на базе стадиона «Олимпийский» в столице Чувашии.

В течение соревновательного дня спортивные семьи определили победителей и призеров в трех группах: мама, папа и ребенок до 9 лет, мама, папа и девочка 10-12 лет, мама, папа и мальчик 10-12 лет. В программе стартов: легкоатлетическая эстафета, дартс, выполнение нормативов комплекса ГТО.

В упорной борьбе в соревнованиях по дартс дружная семья Игнатьевых (Денис, Нина и дочь Кира) из Егоркинского сельского поселения, заняла 3 место, в легкоатлетической эстафете — 2 место и в общекомандном зачете в 1 группе семей завоевала почетное 3 место.

Источник: shumer.cap.ru.