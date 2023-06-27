Олег Николаев поручил вовлечь в программу «Пушкинская карта» работающую молодежь

Реализацию культурно-просветительских программ обсудили на заседании Совета при Главе Чувашской Республики по осуществлению мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства.

«Не вовлеченными у нас остаются рабочая молодежь и студенты, обладатели «Пушкинской карты», – отметил Глава Чувашии Олег Николаев. – У нас есть меморандум о создании общереспубликанского движения «Молодежь Чувашии». Есть возможность за счет государства получить интересные мероприятия, знания, информацию через музеи, театры. Необходимо с представителями общественного движения активизировать работу».

«Учитывая эффект от мобильных библиотек, и в связи с тем, что у нас уже достаточно большое количество проектов, я прошу представить предложения по расширению программы создания модельных библиотек за счет республиканских средств. Давайте на следующий год такую работу проведем и запланируем ускоренное развитие сети модельных библиотек с тем, чтобы охватить все муниципальные образования и дать возможность им получить такие пространства, которые могут использоваться многонаправленно и многофункционально, – добавил Олег Николаев. – Главы администраций муниципалитетов должны активно поддерживать общественные организации. Если будет такая поддержка, появятся новые идеи от общественных организаций, новые театральные постановки, которые наполнят содержанием площадки, которые мы с вами создаем на селе».

Справочно:

В настоящее время в программе «Пушкинская карта» участвуют 98 учреждений культуры республики.

С сентября 2021 г. Пушкинскую карту в Чувашской Республике в мобильном приложении «Госуслуги.Культура» выпустили 77 952 человека, что составляет 73% от общего числа потенциальных участников. Чувашская Республика занимает 3 место среди регионов Российской Федерации и 1 место среди регионов Приволжского федерального округа по охвату детей и молодежи, вовлеченных в программу «Пушкинская карта».

С начала реализации программы по Пушкинской карте учреждения культуры Чувашской Республики посетили 745,2 тыс. человек.

Государственными театрами и концертными организациями проводятся целевые показы спектаклей и концертных программ для школьников на стационарных площадках и с выездом в образовательные организации. В 2022 году государственными театрально-концертными учреждениями было проведено 1 048 выездных мероприятий, на которые было продано 51,1 тыс. билетов. С января по май 2023 года более 340 мероприятий посетили свыше 25 тыс. человек.

Музеи по программе предлагают посмотреть не только экспозиции и выставки, можно также участвовать в мастер-классах, играх, квестах, послушать лекции. Библиотеками для школьников и студентов подготовлены квесты, квизы, турниры, занятия, тренинги, викторины, экскурсии, мастер-классы. В культурно-досуговых учреждениях обладателей «Пушкинской карты» ждут тематические вечера, экскурсии, концерты и другие мероприятия.

Учреждениями культуры Чувашской Республики разрабатываются новые интересные программы, а также совместные проекты, где посетители по Пушкинской карте могут одновременно посетить мероприятия нескольких учреждений культуры.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики.