«Клуб «Агро-100»: Кубок победителя и дипломы получили самые эффективные сельхозпредприятия Чувашии

«Клуб «Агро-100» объединил лучшие и наиболее эффективные сельскохозяйственные предприятия Чувашии на площадке Чебоксарского экономического форума, приуроченного ко Дню Чувашской Республики. Церемония награждения состоялась в Чувашском ГАУ.

Сергей Артамонов обозначил, что «Клуб «Агро-100» — это уже настоящая традиция, которой 18 лет. «18 лет анализируем показатели сельхозорганизаций региона, чтобы понимать – насколько эффективно выстроена работа, в чем требуется поддержка, какие инновации можно брать на вооружение другим. Быть в агросотне – это престижно!», — заметил он.

В «Клуб «Агро-100» вошли и сельхозпроизводители Шумерлинского муниципального округа. 85 место в республиканском рейтинге по итогам работы за 2022 год присвоено СХПК «Комбинат» (руководитель Н. Концова) и 96 место — ООО «Приволье» ( руководитель В. Пигасев).

Источник: shumer.cap.ru.