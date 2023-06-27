Глава Чувашии поручил создать систему сопровождения строительства и контроля детских площадок

Глава Чувашской Республики Олег Николаев:

Необходимо оперативно создать стандартные образцы документов, содержащие правила эксплуатации детских площадок, назначить ответственных лиц и внедрить их в законодательную базу, учитывая масштабность задачи. Далее главы администраций смогут быстро адаптировать их под свои муниципальные округа и начать реализацию. Также недопустимо наличие мусора на площадках. Это свидетельствует о недостаточной организации работы глав администраций. Необходимо извлечь уроки, определить задачи и решать их.

Справочно:

По состоянию на 24 июня муниципальными образованиями проведено обследование 2408 детских площадок, из которых более 90% находятся в удовлетворительном состоянии, остальные 10% требуют пристального внимания.

В ходе визуального осмотра детского оборудования были выявлены следующие недостатки и дефекты:

отсутствие заглушек на детском оборудовании;

наличие коррозии на металлических элементах игрового оборудования;

отсутствие крепежных элементов на оборудовании;

необходимость подсыпки песка на детскую игровую площадку;

наличие на площадках мусора.

Мелкие недостатки, такие как мусор и ослабленный крепеж на детском оборудовании устранялись оперативно на месте.

Остальные дефекты, требующие замены или применения специального оборудования, будут устранены в период с 26 июня по 1 июля текущего года.

Содержание и ремонт детских площадок осуществляется управляющими организациями и муниципальными учреждениями.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики.