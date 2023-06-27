В Чувашии в 2023 году направят 1,7 млрд рублей на обеспечение жильем семей с детьми и детей-сирот

Чувашская Республика в 2023 году направляет 1,7 млрд. рублей на обеспечение жильем 509 семей с детьми и 315 детей-сирот.

Главы администраций до ноября должны провести подготовительную работу.

В органах местного самоуправления на 1 января 2023 года на учете нуждающихся в жилье состояли 480 многодетных семей, имеющих пять и более несовершеннолетних детей.

На обеспечение жильем таких многодетных семей выделяется 664 млн. рублей. Жильем будут обеспечены 125 семей, в том числе в рамках Указа Главы Чувашской Республики от 08.07.2021 № 98 «О повышении социального благополучия многодетных семей в Чувашской Республике» предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 333,5 млн. рублей на обеспечение жильем семей, имеющих шесть и более несовершеннолетних детей. Жилищные сертификаты выданы 60 семьям с шестью и более детьми, начата их реализация.

На сегодня обеспечены жильем 32 многодетные семьи, в том числе 4 семьи, имеющие шесть и более детей.

Продолжается реализация мероприятий по обеспечению жильем детей-сирот.

На 2023 год предусмотрены финансовые средства в объеме 659,1 млн. рублей. Планируется обеспечение жильем 315 детей-сирот, в том числе 65 – по жилищным сертификатам. На сегодня освоено 236,3 млн. рублей, приобретено 124 жилых помещения, в том числе 34 – по жилищным сертификатам.

Кабинетом Министров одобрен проект закона Чувашской Республики, в соответствии с которым предлагается снизить возрастное ограничение с 23 лет до 21 года для лиц, претендующих на жилищные сертификаты.

Республика участвует в реализации мероприятий по обеспечению жильем молодых семей. В 2023 году предусмотрено 332,5 млн. рублей на обеспечение жильем 327 молодых семей. 149 семей уже улучшили жилищные условия.

Кроме того, в рамках индивидуальной программы социально-экономического развития Чувашской Республики на 2020–2024 годы многодетные семьи, имеющие трех и более несовершеннолетних детей, имеют право на участие в льготном ипотечном кредитовании. В текущем году 57 таких семей получили единовременные выплаты в размере 20% на уплату первоначального взноса по кредиту на общую сумму 58,8 млн. рублей.

В ближайшее время начнется реализация программы льготного ипотечного кредитования в рамках соглашения с акционерным обществом «ДОМ.РФ». В этой программе многодетные семьи также смогут принять участие. Выделяется 100 млн. рублей. На сегодня в списках 28 семей. Еще порядка 100 семей различных категорий, в том числе и многодетные семьи, имеют возможность получить в текущем году государственную поддержку в виде снижения процентной ставки по кредиту на 3 процентных пункта на весь срок кредитования.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики.