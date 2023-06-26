По каким признакам можно заподозрить рак легких?

Среди злокачественных новообразований рак лёгкого занимает лидирующие позиции в мире как по своей распространенности, так и по смертности. Мужчины болеют в 6 раз чаще, чем женщины.

Заболевание длительное время протекает бессимптомно и в большинстве случаев опухоль обнаруживается случайно.

Симптомы при раке легкого сильно отличаются у разных пациентов и зависят от особенностей течения процесса, скорости его прогрессирования, размеров и локализации злокачественных новообразований, возраста и общего состояния здоровья пациента, других факторов. Первые признаки рака лёгких чаще всего появляются тогда, когда злокачественное новообразование начинает давить на близлежащие органы.

Характерных признаков только для рака лёгкого нет. Ранние, первые симптомы рака легких не специфичны, и обычно не вызывают тревоги, к ним относятся: усталость, снижение аппетита, незначительная потеря массы тела, кашель. Кашель с мокротой с прожилками крови, одышка, кровохарканье присоединяются на более поздних стадиях. Появление боли свидетельствует о включении в процесс близлежащих органов и тканей.

Но такие симптомы могут быть признаками и других заболеваний дыхательных путей: бронхита, пневмонии, туберкулеза. Поэтому при подозрениях, надо обращаться к врачу, пройти обследование.

Главное не пропустить начальную стадию любого легочного заболевания, чтобы лечение было успешным.

Е. Егорова, врач по медицинской профилактике республиканского центра общественного здоровья и медицинской профилактики, лечебной физкультуры и спортивной медицины.