Об изменении последовательности распределения средств с ЕНС

В 2023 году всем налогоплательщикам открыт ЕНС – единый налоговый счет. Это новый способ учета начисленных и уплаченных налогов и взносов. ЕНС пополняется с помощью единого налогового платежа (ЕНП) до срока уплаты налогов. Поступившая сумма распределяется между обязательствами налогоплательщика.

В связи с принятием Федерального закона от 29.05.2023 г. № 196-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации» внесены изменения в пункт 8 статьи 45. С 29 мая этого года принадлежность сумм денежных средств, перечисленных и (или) признаваемых в качестве ЕНП, определяется налоговыми органами на основании учтенной на ЕНС налогоплательщика суммы его совокупной обязанности с соблюдением следующей последовательности: 1) недоимка по налогу на доходы физических лиц — начиная с наиболее раннего момента ее возникновения; 2) налог на доходы физических лиц — с момента возникновения обязанности по его перечислению налоговым агентом; 3) недоимка по иным налогам, сборам, страховым взносам — начиная с наиболее раннего момента ее возникновения; 4) иные налоги, авансовые платежи, сборы, страховые взносы — с момента возникновения обязанности по их уплате (перечислению); 5) пени; 6) проценты; 7) штрафы.

Управление ФНС по Чувашии.