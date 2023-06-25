Молодёжная политика: в диалоге на равных

У Дня молодежи появилась новая дата – отныне праздник будет отмечаться ежегодно в четвертую субботу июня (ранее — 27 июня). Об этом Президент России Владимир Путин подписал соответствующее распоряжение. Грядущий праздник стал поводом для встречи с советником главы администрации по работе с молодежью Шумерлинского муниципального округа Надеждой Смолевой.

Советник главы администрации по работе с молодежью в реестре муниципальных служащих республики — должность новая. Значит ли это, что молодежной политике определен принципиально новый статус?

Безусловно. Молодежной политике в последнее время руководством республики уделяется самое пристальное внимание. Считаю, что введение должности советника повысило статус молодежной политики и значимость специалистов по работе с молодежью в целом. Теперь наша задача – оправдать доверие руководства республики и вывести молодежную политику на качественно новый уровень.

Какие на сегодня основные задачи ставятся во главу угла?

Основная задача – поддержка и продвижение передовых молодёжных инициатив, содействие их быстрой реализации. Согласитесь, вовремя поддержать социально значимую инициативу, направленную на улучшение ситуации в сфере молодёжной политики, дорогого стоит. И наша первоочередная задача на местах — создать достойные условия для развития и самореализации каждого молодого человека, сделать всё возможное, чтобы он ассоциировал свое будущее со своей малой родиной.

Не за горами время, когда сегодняшние школьники и студенты будут решать, каким будет завтрашний день муниципалитета. Какая она, молодежь Шумерлинского округа?

Разная: амбициозная, инициативная, позитивная. Смею утверждать, что у наших молодых людей много различных качеств. Радует, что больше всё-таки положительных. Большинство из них знают, чего хотят, к чему стремятся.

Ознакомьте наших читателей со статистикой.

По данным Чувашстата, в Шумерлинском округе зарегистрированы 1479 молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет. Подчеркну, что это официальные данные. Реальные цифры, к сожалению, значительно ниже.

С чем это связано?

Причины лежат на поверхности. Окончив школу, молодые люди уезжают, поступают в учебные заведения, приобретают специальности и, увы, за редким исключением, назад не возвращаются. Понятно, что в больших городах их привлекают и выбор рабочих мест, и интересный досуг. При этом молодые люди зачастую остаются зарегистрированными на своей малой родине.

Вопрос риторический: есть ли выход?

Не открою Америку, если скажу, что главное – это обеспечение молодежи социальными гарантиями. Процесс этот небыстрый и сложный. Но подвижки в этом у нас есть. Например, несколько лет в округе поддерживаются молодые педагоги. Из средств фонда оплаты труда педагогическим работникам, являющимся молодыми специалистами, принятыми на работу с 1 июня 2016 г., выплачивается единовременное денежное пособие в размере 10 окладов (ставок). Молодые специалисты могут обратиться с заявлением по истечении одного года и не позднее трех лет со дня заключения ими трудового договора с образовательным учреждением.

Немаловажны в жизни молодых людей и качественная инфраструктура, и организованный досуг. В данном направлении сельские территории не претендуют на конкуренцию с городом, но и в этом плане мы делаем немало.

Немаловажны в жизни молодых людей и качественная инфраструктура, и организованный досуг. В данном направлении сельские территории не претендуют на конкуренцию с городом, но и в этом плане мы делаем немало. Какое финансирование предусмотрено в округе на реализацию молодежной политики?

Согласно программе «Молодежь Шумерлинского муниципального округа» на реализацию мероприятий ежегодно закладывается порядка 750 тыс. рублей. Из них львиная доля идет на организацию работы пришкольных лагерей, на проведение окружных этапов игр «Зарница» и «Орленок», конкурса «Безопасное колесо». Оставшаяся сумма направляется на проведение культурно-досуговых мероприятий. По мере необходимости в программу вносятся изменения и уточнения.

Расскажите подробнее, какие проекты воплощены в жизнь в последнее время и какие в планах?

Несколько недель назад в муниципалитете создан Союз сельской молодежи. В его состав вошли самые активные молодые жители села, задача которых — продвигать решение насущных проблем конкретно взятого сельского поселения. А наша задача – содействовать в решении этих самых проблем в рамках своих полномочий.

В феврале этого года в Ходарской школе состоялся конкурс на лучшие проекты «Идеи. Инициатива. Действие». Конкурсной комиссией были поддержаны 4 проекта – проект по созданию медиацентра в Егоркинской школе, проект по созданию книги памяти о ветеранах педагогического труда Алгашинской школы, проект по созданию музея исторической памяти Магаринского сельского поселения и проект по благоустройству детской спортивной площадки в Красном Октябре. В настоящее время ведется работа по реализации этих проектов.

Совместно с сектором физической культуры и спорта мы готовим положение о конкурсе на лучших спортсменов округа. Наша цель — поощрить их спортивные достижения республиканского, всероссийского и международного уровней. А таких ребят немало. После всех необходимых согласований проекту будет дан ход.

В округе сформирована система выявления, развития и поддержки талантливой молодежи. Молодые люди участвуют в различных конкурсах интеллектуальной, творческой, спортивной направленности. Лучшие выезжают на республиканский уровень. Активная молодежь поощряется почетными грамотами и благодарственными письмами. Ежегодно для 10 школьников учреждается именная ежемесячная стипендия главы округа.

В наших ближайших планах – формирование молодежного парламента при окружном Собрании депутатов. Этот орган существовал несколько лет назад, пришло время дать ему второе дыхание. Создание молодежного парламента поспособствует продвижению как можно большего количества грантовых конкурсов и инициатив.

В феврале этого года в Ходарской школе состоялся конкурс на лучшие проекты «Идеи. Инициатива. Действие». Конкурсной комиссией были поддержаны 4 проекта – проект по созданию медиацентра в Егоркинской школе, проект по созданию книги памяти о ветеранах педагогического труда Алгашинской школы, проект по созданию музея исторической памяти Магаринского сельского поселения и проект по благоустройству детской спортивной площадки в Красном Октябре. В настоящее время ведется работа по реализации этих проектов. Совместно с сектором физической культуры и спорта мы готовим положение о конкурсе на лучших спортсменов округа. Наша цель — поощрить их спортивные достижения республиканского, всероссийского и международного уровней. А таких ребят немало. После всех необходимых согласований проекту будет дан ход. В округе сформирована система выявления, развития и поддержки талантливой молодежи. Молодые люди участвуют в различных конкурсах интеллектуальной, творческой, спортивной направленности. Лучшие выезжают на республиканский уровень. Активная молодежь поощряется почетными грамотами и благодарственными письмами. Ежегодно для 10 школьников учреждается именная ежемесячная стипендия главы округа. В наших ближайших планах – формирование молодежного парламента при окружном Собрании депутатов. Этот орган существовал несколько лет назад, пришло время дать ему второе дыхание. Создание молодежного парламента поспособствует продвижению как можно большего количества грантовых конкурсов и инициатив. Как в округе реализуется государственная программа «Молодая семья»?

По сведениям отдела строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ, в настоящее время в очереди на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома стоят 28 семей в возрасте до 35 лет. В 2022 году 7 семей стали обладателями свидетельств на получение субсидии на общую сумму 4 млн 469 тыс. руб. В 2023 году свидетельства уже выданы 4 семьям на сумму 3 млн 213 тыс. руб. Каждая выплата складывается из средств местного, республиканского и федерального бюджетов.

Существует ли на сегодня проблема с трудоустройством молодых специалистов?

Сложности, конечно, есть. Но муниципалитет ведет целенаправленную работу с руководителями организаций по вопросу расширения кадрового штата и принятия на работу молодых людей. Насколько я знаю, на сегодняшний день вакантные места открыты в двух территориальных отделах округа и в шести учреждениях культуры.

Вы являетесь руководителем волонтерского движения в муниципалитете. Расскажите об этом подробнее.

Волонтеры проходят регистрацию на портале dobro.ru и участвуют в различных направлениях: патриотических, экологических, социальных акциях. Активно подключились волонтеры и к сбору гуманитарной помощи, изготовлению окопных свечей для участников специальной военной операции.

Как секретарь координационного центра по поддержке мобилизованных и членов их семей работаю в тесном взаимодействии с ММЦ, ШКЦСОН, отделом соцзащиты, Центром занятости населения. Какие мы решаем проблемы? Разные — от отправки гуманитарной помощи в зону СВО до поставки дров нуждающимся семьям. В настоящее время как раз готовлю договор на поставку древесины.

Примером тесной связи между молодежью и людьми старшего поколения стал грантовый проект «А у нас во дворе». Разработанный волонтерским центром округа, он вошел в число победителей Всероссийского грантового конкурса «Добрый огород». Проект по озеленению и благоустройству прилегающей территории стационарного отделения Шумерлинского комплексного центра социального обслуживания населения в деревне Кадеркино уже реализован. Вместе с волонтерами мы благоустроили территорию учреждения, посадили несколько саженцев. Хочется надеяться, что тем самым мы доставили исключительно положительные эмоции проживающим там пожилым людям.

– Насколько для Шумерлинского округа актуальны социально-опасные явления — наркомания, алкоголизм, курение?

– На сегодняшний день в этом плане у нас всё благоприятно. Этому способствуют огромная профилактическая работа всех заинтересованных субъектов. Не могу не отметить значимость детских и молодежных общественных объединений, которые во многом помогают молодому человеку не попасть под влияние асоциальных явлений. Трудновоспитуемых подростков мы берем на учет, с ними работают преподаватели, опекают общественные воспитатели.

– Что, на Ваш взгляд, необходимо учитывать при работе с молодым поколением?

– Важно быть отзывчивым, внимательным, открытым. Уметь вести диалог на равных, слушать и слышать. Важно понимать, с какими проблемами молодые люди сталкиваются, их интересы и потребности.

Как секретарь координационного центра по поддержке мобилизованных и членов их семей работаю в тесном взаимодействии с ММЦ, ШКЦСОН, отделом соцзащиты, Центром занятости населения. Какие мы решаем проблемы? Разные — от отправки гуманитарной помощи в зону СВО до поставки дров нуждающимся семьям. В настоящее время как раз готовлю договор на поставку древесины. Примером тесной связи между молодежью и людьми старшего поколения стал грантовый проект «А у нас во дворе». Разработанный волонтерским центром округа, он вошел в число победителей Всероссийского грантового конкурса «Добрый огород». Проект по озеленению и благоустройству прилегающей территории стационарного отделения Шумерлинского комплексного центра социального обслуживания населения в деревне Кадеркино уже реализован. Вместе с волонтерами мы благоустроили территорию учреждения, посадили несколько саженцев. Хочется надеяться, что тем самым мы доставили исключительно положительные эмоции проживающим там пожилым людям. – Насколько для Шумерлинского округа актуальны социально-опасные явления — наркомания, алкоголизм, курение? – На сегодняшний день в этом плане у нас всё благоприятно. Этому способствуют огромная профилактическая работа всех заинтересованных субъектов. Не могу не отметить значимость детских и молодежных общественных объединений, которые во многом помогают молодому человеку не попасть под влияние асоциальных явлений. Трудновоспитуемых подростков мы берем на учет, с ними работают преподаватели, опекают общественные воспитатели. – Что, на Ваш взгляд, необходимо учитывать при работе с молодым поколением? – Важно быть отзывчивым, внимательным, открытым. Уметь вести диалог на равных, слушать и слышать. Важно понимать, с какими проблемами молодые люди сталкиваются, их интересы и потребности. В чем Вы видите свою личную миссию на этой должности?

Поднять молодежную политику в нашем муниципалитете на новый уровень, объединить всю сельскую молодежь, воспитать в молодежи чувства ответственности, гражданственности, нравственности и патриотизма путем реализации комплекса мероприятий – акций, проектов, площадок. Перед собой задач ставлю немало, главное – находить общий язык и с молодежью, и с руководством округа.

В этом году День молодежи совпадает с Днем Республики…

И это очень символично. В преддверии праздника на территории округа проходят флешмобы, концертные программы, работают фотозоны. 27 июня совместно с работниками культуры на торханском стадионе «Çавал» мы планируем провести спортивный фестиваль. Молодых людей ждут как спортивные состязания, так и концертная программа. Приглашаю всех желающих! Начало в 11 часов.

– Легко ли, по-Вашему, быть молодым в современном мире?

– Молодым быть в какой-то степени и сложно, и легко. И это здорово! Нельзя отрицать тот факт, что молодежь с каждым днем становится более грамотной, более мобильной, более уверенной. В наше время для молодых людей создано много ресурсов для роста и продвижения себя. Главное, не упустить возможности, не бояться стучать в закрытые двери и верить в свои силы.

Ольга Дмитриева.