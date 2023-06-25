Как привязать дом к земле и зачем это делать?

По данным Росреестра Чувашии, в нашей республике в Едином государственном реестре недвижимости имеются сведения о 823 тысячах объектах капитального строительства (здания, дома, строения, сооружения). Каждое такое здание должно стоять на учёте с зарегистрированными на этот объект правами.
Для того чтобы поставить на учёт здание и зарегистрировать на него право, необходимо предоставить в Росреестр технический план, подготовленный кадастровым инженером. В свою очередь, технический план должен содержать сведения о местонахождении капитальной постройки на земельном участке.
Однако не все здания в Чувашии привязаны к участку. Как это произошло и для чего нужно привязывать дом и другие строения к земле, рассказывает заместитель руководителя Управления Росреестра по Чувашии Татьяна Васильева.
Татьяна Вячеславовна, что значит привязать дом к земле?
- Привязать объект капитального строительства к земле – значит определить его координаты на местности. То есть внести в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) сведения о кадастровом номере участка, в пределах которого расположено определенное здание, и данные о координатах контура здания. Благодаря этому становится понятно, в каком месте на указанном земельном участке стоит определенное строение. Современные постройки, как правило, все привязаны к участкам и имеют данные о его расположении, а вот здания, оформленные до 2013 года, не имеют эту привязку и не понятно, на каком участке и в каком месте они стоят. Всего в республике таких объектов насчитывается более 15 тысяч.
- Для чего необходима привязка дома к земле?
- Сделать это необходимо для того чтобы свободно распоряжаться объектом капитального строительства. Например, если вы продаёте или покупаете объект капитального строительства, то покупателю передаются права не только на дом, но и на земельный участок под ним. Если покупатель приобретает дом и землю с помощью кредитных средств, то банки требуют технический план на дом и привязку дома к участку, потому что залог возникает на оба объекта сразу.
Внимательные покупатели знают, что отсутствие привязки дома к земле может указывать на то, что дом может быть построен без учёта правил действующего законодательства и его могут признать самовольной постройкой.
Часто встречаются случаи, когда при определении контура здания выявляется, что, например, жилой дом находится частично за пределами земельного участка. Приходится разбираться, то ли при постройке здания строители вышли за границы участка, то ли участок был сформирован неправильно, с реестровой ошибкой.
Кроме того, привязывают дом к участку для того чтобы определить правильную кадастровую стоимость. От нее зависит размер имущественного налога. Например, если жилой дом находится на землях садоводства, то его кадастровая стоимость будет на порядок ниже, чем у аналогичного дома, но расположенного на землях индивидуального жилищного строительства.
- Как узнать, привязан ли дом к участку?
- Чтобы посмотреть привязку дома к участку, откройте публичную кадастровую карту. Затем найдите свой земельный участок и посмотрите, отображается ли на нем дом. Обычно контур дома выделен розовым цветом, а при нажатии на строение открывается информация по объекту — площадь, назначение и прочее. Если на участке не указан контур дома, значит, дом и участок друг к другу не привязаны.
Если вам нужен официальный документ, то закажите выписку из ЕГРН на дом, там будет указан номер участка, на котором он стоит.
- Что нужно сделать для связи дома и земли?
- Первое, что необходимо сделать, – это обратиться к кадастровому инженеру. Специалист проведет обмер дома и определит его точные координаты, подготовит технический план.
Во время этих работ специалисты смогут установить и границы участка, если ранее межевание земли не было проведено. Ведь привязать дом к участку, у которого не определены границы (без межевания), невозможно.
- На этом всё? Или еще что-то нужно сделать?
- После всех процедур собственнику остаётся только подать все документы в МФЦ, приложив заявление об учете изменений в отношении объекта недвижимости.
Если у вас возникли вопросы по данной теме, то вы всегда можете получить консультацию у специалистов Росреестра.
М. Иванова.