Как привязать дом к земле и зачем это делать?

По данным Росреестра Чувашии, в нашей республике в Едином государственном реестре недвижимости имеются сведения о 823 тысячах объектах капитального строительства (здания, дома, строения, сооружения). Каждое такое здание должно стоять на учёте с зарегистрированными на этот объект правами.



Для того чтобы поставить на учёт здание и зарегистрировать на него право, необходимо предоставить в Росреестр технический план, подготовленный кадастровым инженером. В свою очередь, технический план должен содержать сведения о местонахождении капитальной постройки на земельном участке.



Однако не все здания в Чувашии привязаны к участку. Как это произошло и для чего нужно привязывать дом и другие строения к земле, рассказывает заместитель руководителя Управления Росреестра по Чувашии Татьяна Васильева.

Татьяна Вячеславовна, что значит привязать дом к земле?