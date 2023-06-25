В рамках Дня семьи, любви и верности в Приволжском федеральном округе состоится финал конкурса «Успешная семья Приволжья». В этом году финалистов встретит столица Чувашии — мероприятия пройдут 7 и 8 июля.

Традиционно в конкурсе участвует лучшая семья с двумя и более детьми от каждого из 14 регионов ПФО. Чувашию представит семья Чучаковых-Никитиных из Мариинско-Посадского муниципального округа, в которой воспитываются 4 детей, 3 из них приемные.