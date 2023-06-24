Дорогие шумерлинцы!

От лица всей корпорации «Проект-Техника» поздравляем вас с Днём Республики!



День Республики – это не просто дата в календаре, это общий праздник всех нас: тех, кто гордится своей малой родиной, помнит и ценит ее богатейшую историю и передает из поколения в поколение ее неповторимую культуру.



Желаем нашей родной республике процветания, дальнейшего развития и новых высот, а всем ее жителям — крепкого здоровья, счастья, благополучия, добра и дальнейших побед на благо Чувашии!



Правление корпорации «Проект-Техника» и руководство АО «ШЗСА».