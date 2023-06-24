Уважаемые соотечественники!

От всей души поздравляем вас с Днём Республики!



Этот государственный праздник важен для всех, кто любит Чувашию, кто вложил труд и талант, частичку души в ее развитие.



Сегодня Чувашская Республика стремительно развивается. Здесь модернизируются существующие и вводятся в строй новые производственные мощности, формируется благоприятный инвестиционный климат.



Искренне желаем Чувашии дальнейшего уверенного движения вперед по пути всестороннего прогресса, а ее жителям – крепкого здоровья, счастья, неизменно энергичного созидания и осуществления самых смелых начинаний во славу своей республики и своей страны!



Заместитель председателя Государственного Совета Чувашской Республики, председатель комитета по экономической политике, бюджету, финансам и налогам В. Горбунов, депутат Государственного Совета Чувашской Республики С. Мельников.