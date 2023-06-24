Сотрудники Шумерлинского координационного центра всегда на связи

21 июня в координационный центр по оказанию социальной помощи членам семей мобилизованных поступил звонок от жены участника специальной военной операции с вопросом о гарантированных выплатах в связи с рождением второго ребенка.

Специалист по социальной работе незамедлительно связалась с Социальным фондом России для помощи в решении данного вопроса. Молодой женщине были даны разъяснения о правилах оформления пособий через портал госуслуг, а также было оказано содействие в записи её на личный прием в СФР.



В свою очередь молодая женщина отметила, что не впервые обращается за помощью в учреждение. Когда ее супруга мобилизовали, она уже ждала ребенка, было сложно смириться с данной ситуацией и специалисты по социальной работе пришли на помощь.

«Спасибо за чуткое внимание и сопереживание, за оказанную психологическую помощь и поддержку», — благодарит супруга мобилизованного.



Источник: ШКЦСОН.