День поколения будущего

65 лет назад в Чувашской АССР впервые прошел День советской молодежи

В советское время юноши и девушки помогали осваивать целину, возводить новые города, строить тысячи новых заводов, шахт, рудников, крупнейшие в мире электростанции и тысячи километров новых шоссейных и железных дорог, а еще дворцы культуры, театры и многое другое. Правительство СССР понимало важность молодежи, поэтому 7 февраля 1958 г. был издан указ «Об установлении Дня советской молодежи».



Документ предписывал отмечать праздник ежегодно в последнее воскресенье июня, а проведение праздничных мероприятий было возложено на ВЛКСМ. С тех пор традиция отмечать День молодежи в России не прерывалась.

Особой торжественности первому Дню советской молодежи придавало то, что 1958 г. был юбилейным для комсомола страны – он отмечал 40 лет. Под знаком этих торжественных событий и строилась вся работа на протяжении года во всех уголках СССР, в т.ч. в Чувашии.



В преддверии первого Дня советской молодежи, выпавшего на 29 июня 1958 г., в Чувашской АССР был организован массовый выход комсомольцев и молодежи республики на разнообразные работы. В период «Недели подготовки» проводились республиканский воскресник по благоустройству, по приданию населенным пунктам праздничного вида, встречи поколений, торжественная отправка поздравлений и посылок уехавшим по комсомольским путевкам на целину, на новостройки пятилетки, воинам Советской Армии, концерты и встречи мастеров искусства и художественной самодеятельности, писателей и поэтов с молодежью, выставки мод, конкурсы хозяек, шествия к братским могилам, закладка памятников героям-комсомольцам и т. п. Кроме того, в рамках «Недели подготовки» проводилось торжественное вручение памятных знамен комсомольских организаций лучшим пионерским дружинам, подарков воспитанникам детских домов и инвалидам Великой Отечественной войны, вручение комсомольских билетов и паспортов, похвальных листов и почетных грамот, а также комсомольские свадьбы. Для проведения празднеств комсомольским организациям в бесплатное пользование предоставлялись стадионы, дворцы физкультуры, гимнастические залы и спортивные площадки. Через несколько лет после распада Советского Союза, 24 июня 1993 г., Президент России Б.Н. Ельцин подписал распоряжение, изменив дату празднования. С того момента День молодежи стали отмечать 27 июня. Последнее изменение даты праздника случилось 2 мая 2023 г., когда Президент России В.В. Путин подписал распоряжение о праздновании Дня молодежи в последнюю субботу июня.



В настоящее время в целях повышения проектной культуры ежегодно молодежь Чувашской Республики принимает участие в обучающих форумах различного уровня. Это межрегиональный молодежный образовательный форум «МолГород», молодежный форум ПФО «iВолга», всероссийский молодежный форум «Селигер», международный слет «Таврида». Для поощрения молодых деятелей присуждаются Государственные молодежные премии Чувашской Республики. Кроме того, ежегодно тысяча юношей и девушек удостаиваются стипендии за особую творческую устремленность.



ГАСИ Чувашии.