Глава Чувашии поздравляет с Днём Республики

Дорогие жители Чувашии!

Сердечно поздравляю вас с Днём Республики!

Это особенный день для всех.



Родная Чувашия – край ста тысяч песен, ста тысяч вышивок, где бережно хранятся национальные традиции и духовное наследие предков, где в мире и согласии живут и трудятся люди разных национальностей и вероисповеданий.



Все мы заботимся о настоящем и будущем республики, создаем лучшие условия для самореализации и жизни, обеспечиваем рост экономического, промышленного потенциала, сельского хозяйства, развиваем социальную сферу.



Нам есть чем гордиться и в этом — вклад каждого, дорогие жители республики!

Особые слова признательности – ветеранам, заложившим прочный фундамент сегодняшнего благополучия. Именно вы душа Чувашии, ее сила и опора.



Наши новые победы зависят от объединения наших усилий, умения действовать сообща, помогать и поддерживать друг друга.



Пусть процветает Чувашия, а жизнь каждого из нас будет наполнена уверенностью в завтрашнем дне.

С праздником! С Днём любимой Чувашии!