Глава Чувашии поздравляет с Днём Республики

Дорогие жители Чувашии!
Сердечно поздравляю вас с Днём Республики!
Это особенный день для всех.
Родная Чувашия – край ста тысяч песен, ста тысяч вышивок, где бережно хранятся национальные традиции и духовное наследие предков, где в мире и согласии живут и трудятся люди разных национальностей и вероисповеданий.
Все мы заботимся о настоящем и будущем республики, создаем лучшие условия для самореализации и жизни, обеспечиваем рост экономического, промышленного потенциала, сельского хозяйства, развиваем социальную сферу.
Нам есть чем гордиться и в этом — вклад каждого, дорогие жители республики!
Особые слова признательности – ветеранам, заложившим прочный фундамент сегодняшнего благополучия. Именно вы душа Чувашии, ее сила и опора.
Наши новые победы зависят от объединения наших усилий, умения действовать сообща, помогать и поддерживать друг друга.
Пусть процветает Чувашия, а жизнь каждого из нас будет наполнена уверенностью в завтрашнем дне.
С праздником! С Днём любимой Чувашии!