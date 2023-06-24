Выпускники школ Чувашии могут подать документы в вуз через портал Госуслуг

На портале Госуслуг с 20 июня 2023 года доступен суперсервис «Поступление в вуз онлайн».«Суперсервис «Поступление в вуз онлайн» поможет выпускникам школ Чувашии подать документы в вузы и их филиалы на территории России дистанционно. Более того, с помощью сервиса можно будет отслеживать все этапы поступления в режиме реального времени. Чтобы воспользоваться онлайн-услугой, выпускнику достаточно иметь подтвержденную учетную запись на портале Госуслуг», — сообщил руководитель Минцифры Чувашии Михаил Степанов.Как подать заявление онлайн?1) Зайдите в аккаунт на портале Госуслуги — он должен быть подтвержденным.2) Напишите в поиске «Поступление в вуз» и в подсказках бота нажмите «Подать заявление». 3) Заполните заявление, выбрав не более 5 вузов и 5 направлений в каждом.4) Отправьте заявление.5) Запишитесь на вступительные экзамены, если нужно.6) Следите за уведомлениями в личном кабинете на портале Госуслуги.Получить ответы на вопросы, связанные с подачей документов в вуз через суперсервис «Поступление в вуз онлайн», абитуриенты и их родители могут по телефону горячей линии 8 800 100 20 17.Отметим, суперсервис «Поступление в вуз онлайн» работает в рамках реализации задач нацпроекта «Цифровая экономика».

Минцифры Чувашии.