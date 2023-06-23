С 1 по 20 июля ограничивается посещение лесов

Посещение гражданами лесных массивов и въезд автотранспорта на их территорию временно запрещены в связи с высокой пожарной опасностью и для предотвращения возможных возгораний.

Введены ограничения на проведение культурно-массовых мероприятий, проезд транспортных средств в лесные массивы, кроме проезда по дорогам общего пользования и проезда для обеспечения охраны лесов, пребывание граждан в лесах, за исключением работников леса. На землях лесного фонда будут установлены предупредительные аншлаги, лесные дороги перекроют шлагбаумами и организуют патрулирование.



Нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима, режима чрезвычайной ситуации в лесах влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 40 до 50 тысяч рублей, на должностных лиц — от 60 до 90 тысяч рублей, на юридических лиц — от 600 тысяч до 1 миллиона рублей.



В случае обнаружения лесного пожара звонить по номеру единой службы спасения 112, на прямую линию лесной охраны 8-800-100-94-00 или по телефону диспетчерской службы лесной охраны 8 (8352) 40-24-00.

Минприроды Чувашии.