Стартовал ежегодный конкурс на лучшее озеленение и благоустройство города

На отборочном этапе, с 23 июня по 15 июля, материалы от участников конкурса будут приниматься в администрации города, кабинет № 307, по пяти номинациям:



«Озеленение и благоустройство территории учреждения социальной сферы границах предоставленного участка, а также прилегающей территории»;

«Оформление цветников и уголков отдыха»;

«Озеленение и благоустройство улиц частного сектора»;

«Озеленение и благоустройство придомовой территории многоквартирных домов»;

«Озеленение и благоустройство приусадебных земельных участков индивидуальных жилых домов».

Сайт администрации г. Шумерли.