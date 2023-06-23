Оператор машинного доения Светлана Губина – одна из лучших в республике

15 июня в Красноармейском муниципальном округе прошел 40-й республиканский конкурс

операторов машинного доения коров. Конкурс, в котором участвовали лучшие представители профессии, состоял из испытаний на знание теории и практики машинного доения. Определяющим в выборе победителя стал процесс дойки.



Представительница Шумерлинского муниципального округа Светлана Губина (ООО «Приволье») стала лучшей по профессии в номинации «Женщины до 45 лет со стажем работы от 8 до 14 лет». О доярке из Красного Октября наша газета подробно рассказывала в номере от 9 июня.

Победители в номинациях награждены дипломами Министерства сельского хозяйства Чувашской Республики и ценными подарками.

Ольга Дмитриева.