Мы помним о земляке!

22 июня 1941 года. 1418 суровых дней и ночей… Эти печальные события коснулись буквально каждой семьи СССР. Бойцы Красной Армии показали невиданный героизм, силу и мощь, выдержку и стойкость, сплоченность и веру в победу. Среди героев войны были тысячи наших земляков. В их числе Федор Николаевич Чернов — Герой Советского Союза, живший в 1960-70 годах в Шумерле.

Родился Федор Николаевич 26 июня 1918 г. в д. Асаново Цивильского уезда (ныне – Комсомольский муниципальный округ). После окончания сельской семилетней школы он трудился в своей родной деревне. Мирная жизнь была нарушена вероломным нападением немецко-фашистских войск. Ф.Н. Чернов был призван в ряды Красной Армии в августе 1941 г. В январе 1942 г. окончил курсы младших лейтенантов и приступил к выполнению всех поставленных перед ним задач.

Летом 1942 г., в дни ожесточенных сражений, на один из участков Калининского фронта прибыло пополнение. Среди прибывших был и Федор Чернов – командир отделения противотанковых ружей. Бои на реках Ловать и Западная Двина зимой 1942—1943 гг. стали первым испытанием для молодого командира. Расчеты противотанковых ружей отделения Чернова в сражениях действовали четко и безотказно.



В боях под Витебском, а затем при освобождении Белоруссии Федор Чернов действовал уже как опытный воин. После этих значимых событий грудь молодого чувашского офицера украсили медаль «За отвагу» и орден Отечественной войны 1-й степени. Он стал командиром взвода противотанковых ружей.



Лето 1944 г. – время мощного наступления Красной Армии. Наши войска гнали врага на запад и подошли к р. Висла на польской территории. Среди мужественных воинов были и бронебойщики лейтенанта Чернова – взвод роты противотанковых ружей 240-го стрелкового полка 117-й стрелковой дивизии (69-ая армия, 1-й Белорусский фронт).



В ночь с 29 на 30 июля 1944 г. храбрый взвод под командованием Федора Чернова под ожесточенным артиллерийско-минометным и пулеметным огнем противника одним из первых форсировал Вислу севернее польской деревни Казимеж и закрепился на западном берегу реки. Утром 30 июля под прикрытием ураганного артиллерийского огня танки и пехота фашистов двинулись в атаку. Они стремились любой ценой сбросить с западного берега десантную группу, которая ночью захватила плацдарм. Но мужественные бойцы лейтенанта Чернова точно и четко защищали свои позиции. За тот день войска фашистов предприняли восемь атак. И все они были героически отбиты.



В последующие дни противник продолжал непрерывные атаки, стремясь уничтожить закрепившихся на западном берегу Вислы смельчаков. Несмотря на то, что во взводе осталось всего 6 человек, лейтенант Чернов со своим отважным подразделением продолжал удерживать занятый рубеж еще в течение трех суток, пока на помощь не подоспели основные силы. В этих боях взвод противотанковых ружей командира Федора Чернова подбил 16 фашистских танков, уничтожил 12 пулеметных точек и более 200 гитлеровских солдат и офицеров.



За мужество и героизм, проявленные в боях при форсировании Вислы и захвате плацдарма на левом берегу реки южнее Варшавы, Ф.Н. Чернов 27 февраля 1945 г. был удостоен звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая звезда».



За весь период кровопролитных сражений Федор Николаевич участвовал в боях на Северо-Западном, 1-м Прибалтийском, 1-м Белорусском, Калининском фронтах. После окончания Великой Отечественной войны он долгое время служил в армии. В 1945 г. окончил офицерские курсы «Выстрел».



В 1963 г. капитан Чернов был уволен в запас, жил и работал в Шумерле. Скончался 12 июня 1976 г. (по другим данным – в 1978 г.).



В память о земляке-герое Ф.Н. Чернове его именем названы улицы в Шумерле и в д. Нюргечи Комсомольского муниципального округа, мемориальные доски были установлены в деревнях Асаново и Нюргечи и на здании военкомата в Шумерле.



Н. Самсонова, вед. архивист ГАСИ Чувашии.