Коллекцию Чувашского национального музея пополнили вещи Рихарда Зорге и его жены

Их передали родственники основателя зоргенского движения в Чувашии Марии Красновой.

Более полувека назад юные краеведы Чувашии под руководством М.А. Красновой первыми в СССР начали зоргенское движение. Они вели сбор материалов о легендарном разведчике, встречались и переписывались с родственниками и соратниками Рихарда Зорге, принимали участие в работе всех 15 слетов юных зоргенцев страны, а один из них провели в Чебоксарах. Результатом кропотливой работы стало создание в 1978 году мемориального музея имени Р. Зорге в школе № 3 г. Чебоксары.

Вместе с экспонатами родственники М.А. Красновой передали Чувашскому национальному музею уникальную переписку с сестрой жены Рихарда Зорге Марией Максимовой, с автором оперы «Рихард Зорге» Юлием Мейтусом, а также письма соратников разведчика, немецких школьников и родных.



Экспонаты, переданные музею, представлены в обновлённой части экспозиции Музея воинской славы, а Марии Красновой посвящена выставка «У истоков зоргенского движения».



Источник: Чувашский национальный музей.