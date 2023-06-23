Завершился основной этап сдачи экзаменов

По сведениям республиканского Минобра, в этом году в Чувашии на 200 баллов ЕГЭ сдали четыре одиннадцатиклассника (по состоянию на утро 22 июня). Наивысшие баллы по русскому языку получили 36 ребят, по профильному уровню математики — 11, по химии и литературе — 16, по истории – 3 и по обществознанию — 15.



Единственным шумерлинцем из этих выпускников является Алексей Николаев из первой школы. Он успешно сдал ЕГЭ по обществознанию. «Алексей – отличник, активист, волонтер, неоднократный участник муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по различным предметам, призёр научно-практических конференций», — так характеризует его администрация школы. Юноша, кроме 100 баллов на ЕГЭ по обществознанию, набрал 95 баллов по русскому языку и получил высший по Шумерле результат по профильной математике.

Наталья Владимирова.