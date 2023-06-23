В Шумерле доброволец встретился с юными патриотами

19 июня в Центре детского творчества по инициативе женсовета Шумерли состоялся Урок мужества – мероприятие для подрастающего поколения, которое проводится, когда участники специальной военной операции приезжают на родину. На этот раз члены военно-патриотического клуба «Гусары» встретились с военнослужащим Олегом Кудакиным.

Во встрече приняли участие глава администрации города Эдуард Васильев, председатель женсовета Елена Голованова, и.о. военкома по г. Шумерле, Шумерлинскому и Порецкому районам Николай Абрамов, волонтёры СВО Татьяна и Александр Ардвеньевы. Собравшиеся выразили большую признательность военнослужащему, в его лице и всем участникам специальной военной операции, за мужество и стойкость, которые были проявлены в этот сложный для страны период. Депутат Госсовета Чувашии Сергей Мельников за активную жизненную позицию, за патриотическое воспитание молодёжи вручил военнослужащему благодарность.



На встрече боец рассказал о себе, о том, как проходит спецоперация. Олег Кудакин родился и вырос в Шумерле, учился в школе № 2, работал охранником в Шумерлинском ПТУ. Два года назад Кудакины переехали в Сыктывкар и глава семьи состоит на воинском учете там. Когда осенью прошлого года из-за анонимных звонков о минировании в срочном порядке стали эвакуировать детей из образовательных учреждений Сыктывкара, когда эта опасность коснулась непосредственно детей Олега, он стал серьезно задумываться об участии в специальной военной операции. Мужчина понимал, что опасность исходит именно с той стороны, с кем идет сейчас противостояние. Олег Кудакин сначала попробовал попасть на СВО, обратившись в военкомат, но из-за состояния здоровья получил отказ. Тогда он самостоятельно связался с добровольческими отрядами и вступил в ряды Российской Армии через них.



«У нас стоит особая задача – защита своей Родины и мирного населения. Добровольческих отрядов много. Есть и отряды специального назначения. Нам поступает задание, и мы выезжаем в любой момент на его выполнение. Что касается здоровья, даже голова ни разу не болела», — рассказывает военнослужащий.



За мужество, отвагу и самоотверженность при выполнении одного из заданий Олег Кудакин 11 марта награждён медалью «За отвагу».

Ребята внимательно слушали бойца, задавали вопросы. Их интересовало, как проходило освоение военных навыков, в какой он должности, как обстоят дела в зоне СВО с обмундированием и боевой техникой, с питанием, получают ли бойцы наши посылки и письма и т.д. Олег дал исчерпывающие ответы на все вопросы. Дети узнали из первых уст, что их письма там очень нужны. Они здорово поддерживают и вдохновляют бойцов. Юные патриоты увлеченно знакомились с частью экипировки солдата, на себе испытали тяжесть солдатских защитных средств.



Шумерлинцы, в свою очередь, рассказали об участии горожан в акциях, проводимых в поддержку солдат, участников СВО. Татьяна и Александр Ардвеньевы поделились историей своей волонтерской деятельности в поддержку мобилизованных и сотрудничества с организатором волонтерского движения Шумерли Андреем Чуенковым, сообщили о новых задумках. Например, в планах волонтеров – запуск акции «Продуктовая корзина бойцу». Любой покупатель, покупая себе продукты, может оставить в «продуктовой корзине» продукт для бойцов, которую организаторы будут доставлять в зону СВО. Было отмечено, что подобная акция запущена во многих городах и селах, и она работает. Собравшиеся обсудили пути организации такой акции. Глава администрации города выразил готовность оказать содействие этому начинанию.

Марина Ветликова.