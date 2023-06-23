В Чувашии открыт Центр мониторинга и управления дорожным движением

Ситуационный центр создан на базе казенного учреждения «Центр организации и безопасности дорожного движения» Минтранса Чувашии.

Как отметил Глава Чувашии Олег Николаев, от сотрудников Центра зависит безопасность и благополучие на дорогах республики, поскольку им предстоит не только следить за дорожной ситуацией, но и оперативно реагировать на нештатные ситуации, что делает их работу особенно ответственной.

До конца года 15 перекрестков будут оборудованы «умными» светофорами, детекторами транспорта и камерами видеонаблюдения. Шесть из них уже функционируют. Датчики анализируют плотность потока, выявляют общественный и спецтранспорт, большегрузы, а также аварии и заторы.

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Внедрение интеллектуальной транспортной системы стартовало в республике в 2022 году в рамках федерального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Программа призвана повысить эффективность управления транспортными потоками в городах с населением свыше 300 тыс. человек. В настоящий момент системы внедряются в 49 городских агломерациях 42 регионов страны.

чувашинформ.рф.