В Чувашии дан старт строительству первого инновационного энергоцентра

Первый инновационный энергоцентр построят в 2023 году в селе Шоршелы Мариинско-Посадского округа в рамках трехстороннего соглашения между Правительством Чувашии, ГК Трансэнергопром и Заводом ТМХ, которое было подписано на Петербургском международном экономическом форуме.

Энергоцентр в селе Шоршелы предполагает 1 Мегаватт мощности с возможностью увеличения до 1,5 МВт.

За два года планируется создать 120 мегаватт мощностей при сегодняшнем дефиците в 100 мегаватт, заявил Глава Чувашии Олег Николаев. Это, помимо Шоршел, точки в городах Канаш и Новочебоксарск, их ввод предполагается в 2024 году. При этом общий объем инвестиций ГК Трансэнергопром в строительство объектов малой генерации в Чувашии оценивается в 5 млрд рублей.

«Мы запускаем проект, который будет работать по замкнутому циклу, чтобы обеспечивать энергобаланс региона. Вырабатываемую горячую воду будем использовать для отопления близлежащих домов, – заявил Глава Чувашии.

Генеральный директор ГК Трансэнергопром Елена Климашевская отметила: «Сейчас в республике имеется сезонный дефицит мощности, который мы готовы ликвидировать. Год, прошедший с момента первого подписания Соглашения о взаимодействии с Кабинетом Министров Чувашской Республики на ПМЭФ 2022, мы потратили не зря. Правда, изначально проект был спроектирован на Европейском оборудовании, но последний пакет санкций положил конец этой затеи. В связи с этим очень порадовал Коломенский завод, который предложил нам использовать свой новейший двигатель, который мы и установим в селе Шоршелы, — наш пилотный проект. Тем более что он действительно инновационный. Здесь впервые будет предложена схема электро- и теплоснабжения по иному пути. Это будет дополнительным источником, включенным в магистральную сеть, что позволит улучшить качество теплоснабжения, а высвободившиеся средства позволит направить на капитальный ремонт котельной, на замену тепловых сетей и их модернизацию».

По ее словам, такие центры могут внести свой вклад и в сдерживание роста тарифов на электроэнергию, то есть получить возможность снижения стоимости не только электрической энергии для потребителей республики, но и выиграть на двукратной разнице стоимости текущей выработки тепла ЕТО и себестоимости попутной тепловой энергии Энергоцентра.

Экономически обоснованный тариф на тепловую энергию ТЭП ожидается в районе 700 руб/Гкал при текущем уровне утвержденного тарифа более 1500 руб/Гкал, а по методу альтернативной котельной – 1700 руб/Гкал), что позволит направить сэкономленные средства на выполнение плановых ремонтов и энергоэффективных мероприятий на тепловых сетях и источниках ЕТО, а также обеспечивать сдерживание дальнейшего роста тарифов на тепловую энергию для конечных потребителей поселка.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики.