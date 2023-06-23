В память об учителе

16 июня в Дубовке торжественно открыли мемориальную доску памяти участника Великой Отечественной войны, заслуженного учителя РСФСР Николая Ивановича Юхтанова.

На митинге присутствовали председатель Собрания депутатов Шумерлинского муниципального округа Борис Леонтьев, заместитель главы – начальник отдела образования, спорта и молодежной политики администрации округа Ренат Чебутаев, заместитель председателя Государственного Совета Чувашской Республики Виктор Горбунов, начальник Большеалгашинского территориального отдела Людмила Ефремова, ветераны педагогического труда, учителя и школьники. Открытие мемориальной доски в честь учителя — это возможность еще раз отдать дань уважения и выразить благодарность человеку, посвятившему свою жизнь воспитанию и образованию подрастающего поколения, отмечали гости. За активную жизненную позицию и восстановление истории благодарственное письмо администрации Шумерлинского муниципального округа было вручено жительнице Дубовки Агафии Петровой.



Николай Иванович Юхтанов родился 28 ноября 1919 года в селе Полянки Ядринского района. По окончании института в 1937 году был распределен в поселок Ворошилово Шумерлинского района заведующим начальной школой. Именно по рекомендации Николая Ивановича поселок Ворошилово с 1952 года стал называться Дубовкой. В 1938 году в эту же школу после Сергачского педучилища была распределена молодая учительница Антонина Ильинична Лапшова. Молодые педагоги полюбили друг друга, поженились, а вскоре родилась дочь Валентина. Как вспоминали ученики, Николай Иванович обучал грамоте не только детей, но и взрослых — ходил по домам, обучал индивидуально. 5 марта 1942 года Н.И. Юхтанова направили в 1-й запасной полк связи курсантом. По окончании учебы он был распределен в 137-й отдельный армейский полк связи помощником комвзвода. Участвовал в освобождении Сталинграда, был награжден медалями «За оборону Сталинграда». Также участвовал в освобождении Будапешта. День Победы встретил в Австрии в звании старшего сержанта 137-го отдельного полка связи. Уволен в запас в январе 1946 года. За заслуги перед Отечеством был награжден «За победу над Германией», медалями «За боевые заслуги», значком «Отличник связи», орденом Великой Отечественной войны 2 степени. После демобилизации Н.И. Юхтанов работал парторгом в колхозе, до 1975 года — учителем Дубовской начальной школы. В 1962 году учитель получил звание отличника народного образования.



Источник: shumer.cap.ru.